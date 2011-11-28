Підприємці мають намір організувати ходу з Донецька до Києва

Підприємці мають намір організувати пішу ходу з Донецька до Києва у разі заборони проведення акції протесту в Донецьку 30 листопада.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В`ячеслав РОЙ.

"Ми готові провести ініціативу і провести безпосередньо "Марш порожніх гаманців" - почати в Донецьку і закінчити його в Києві. Пішки. Для того, щоб сказати нинішній владі "Стоп", - заявив він.

За словами В. РОЯ, Донецька міськрада заборонила організаторам проводити заздалегідь заплановану акцію протесту 30 листопада під стінами міськради в Донецьку. У той же час, її ініціатори наполягають на проведенні акції. "Влада не дозволила нам і запропонувала перейти чимдалі від цього місця - приблизно на 2 км від Донецької міськради і провести мітинг там... Люди їдуть для того, щоб висловити свою позицію і сказати владі своє "ні". Тому акція відбудеться, намагатимемося наші заявки відстоювати в судовому порядку", - повідомив В. РОЙ.

Він не уточнює кількість учасників, зокрема, через події, які пройшли в Донецьку, коли під час демонтажу наметового містечка, у якому страйкують чорнобильці, помер 70-річний шахтар Г. КОНОПЛЄВ. На його думку, трагедія може спровокувати людей до приєднання до акції.

Також він звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням узяти під особистий контроль розслідування навколо знесення наметового містечка в Донецьку.

На сьогодні акцію "Марш порожніх гаманців" підтримали студенти. За словами представника студентської профспілки "Пряма дія" Миколи СТАРКОВА, студенти підтримують акції підприємців і додають до їх вимог свої, зокрема, студенти виступають проти нових законодавчих ініціатив у сфері вищої освіти, наприклад, проти комерціалізації освіти.

Член оргкомітету "Маршу порожніх гаманців" Олексій ШЕВЧЕНКО також нагадав, що акція триватиме, поки не будуть виконані усі вимоги учасників. "Марш порожніх гаманців" триватиме до тих пір, поки не будуть вирішені поставлені проблеми", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, у якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г. КОНОПЛЄВ, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії "Батьківщина".

В. ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокуророві Віктору ПШОНЦІ усебічно вивчити обставини смерті Г. КОНОПЛЄВА.

Нагадаємо, акція "Марш порожніх гаманців" почалася в Києві 13 жовтня 2011 року.

Однією з вимог підприємців є зменшення єдиного соціального внеску у 2 рази. Серед інших вимог - відміна дії Податкового кодексу і створення робочих груп для доопрацювання закону, а також відміна пенсійної реформи.