Опозиція вимагає провести позачергове засідання ВР щодо подій у Донецьку

Фракції "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС вимагають у середу, 30 листопада, заслухати інформацію представників силових відомств щодо ситуації, яка сталася у Донецьку під час розгону наметового містечка чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Фракція "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС виходять з ініціативою негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради, розглянути це питання і викликати всіх силовиків і генерального прокурора зі звітом», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що сьогодні влада вдається не тільки до соціально-економічного геноциду українців, а й взагалі до їх знищення.

О.ТУРЧИНОВ також зауважив, що у зв’язку з даними подіями мають бути притягнуті до відповідальності всі керівники силових структур Донецької області. «У випадку бездіяльності влади ми будемо вимагати відставки всіх силовиків, в тому числі і генерального прокурора України», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що опозиційні сили підтримуватимуть акції протесту чорнобильців та афганців, які завтра розпочнуться в Україні. «Це наша спільна справа, це наша спільна позиція», - сказав він.

Крім того, за словами О.ТУРЧИНОВА, опозиція у ВР вимагатиме створення тимчасової спеціальної комісії, яка б розслідувала події в Донецьку.

В свою чергу лідер партії «Фронт змін», народний депутат з фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК додав, що на час розслідування даного інциденту керівники силових структур Донецької області мають бути відсторонені від своїх посад. «Вони відповідальні за збереження життя людей, а не за знищення людей. Це персональна відповідальність президента», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чи проводиться зараз збір підписів за проведення позачергового засідання, перший заступник лідера партії «Батьківщина» О.ТУРЧИНОВ зауважив, що поки триватиме збір підписів, то вже розпочнеться пленарний тиждень. Тому, за його словами, дві фракції звернулися безпосередньо до голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНА та керівників інших трьох фракцій, аби таке засідання було проведено в середу, 30 листопада, без додаткового збору підписів.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада у Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.