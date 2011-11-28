Мін‘юст перевірятиме, як українців ознайомлюють з правами

Міністерство юстиції перевірятиме органи виконавчої влади, навчальні заклади, а також державні підприємства, установи та організації щодо здійснення ними заходів правоосвітньої та правовиховної роботи з населенням.

Відповідний наказ, яким визначено порядок здійснення таких перевірок, підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Міністр нагадав, що правоосвітня робота в країні здійснюється з метою набуття громадянами правових знань, а також забезпечення конституційного права кожного знати свої права та обов`язки. Це визначено низкою нормативно-правових актів у галузі правової освіти, зокрема, Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року «Про Національну програму правової освіти населення».

Мін‘юст, відповідно до покладених на нього повноважень, здійснюватиме комплексні та контрольні перевірки такої роботи, як планові, так, у разі наявності підстав, й позапланові.

Зокрема, у дошкільних навчальних закладах перевірятиметься організація навчально-виховного процесу (виконання базового компонента дошкільної освіти в частині правового навчання та виховання); навчально-методична база; організація методичної роботи з вихователями, іншими педагогічними працівниками дошкільного закладу з питань правової освіти тощо.

У середніх загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах здійснюватиметься перевірки організації навчально-виховного процесу (виконання навчальних планів та навчальних програм, інструктивно-методичних рекомендацій у частині вивчення дисциплін правового спрямування, професійну підготовку викладача тощо); рішення, розпорядження керівника навчального закладу, пов’язані з викладанням дисциплін права та організацією правовиховної роботи; навчально-методична база; рівень якості роботи з батьками, педагогічними працівниками з підвищення рівня правових знань та інші заходи.

У ВНЗ, які здійснюють підготовку юристів, перевірятиметься організація навчального процесу та відповідність діяльності, яку здійснює навчальний заклад, установчим документам і вимогам чинного законодавства, організація освітнього провадження відповідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг; навчально-методичне забезпечення; участь студентів у соціальних проектах; робота юридичних клінік, організація всіх видів практики студентів тощо.

В органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях, державних господарських об’єднаннях здійснюватимуться перевірки роботи з роз’яснення у засобах масової інформації практики застосування законодавства; надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції, через громадські приймальні; роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації осіб, до функціональних повноважень яких належить правове інформування; розгляд звернень громадян щодо надання правової інформації; здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників та інші заходи.

За результатами перевірок Мін‘юст та його територіальні органи надаватимуть рекомендації та встановлюватимуть терміни щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

У разі невиконання вимог, органи юстиції прийматимуть рішення щодо надсилання правоохоронним органам матеріалів про порушення законодавства щодо здійснення правової освіти, а також інформуватимуть органи влади вищого рівня про неналежне виконання законодавства об`єктом перевірки.