Завтра у Львові чорнобильці та „Свобода” пікетуватимуть ОДА

Завтра, 29 листопада, представники ГО „Благодійний фонд „Діти Чорнобиля Львівщини” спільно з Львівською обласною організацією ВО «Свобода» та Комітетом громадських організацій Львівщини проведуть пікетування Львівської облдержадміністрації на знак солідарності з донецькими чорнобильцями.

Про це повідомила УНІАН голова ГО „Благодійний фонд „Діти Чорнобиля Львівщини” Валентина БУРЕНОК.

Пікетування розпочнеться об 11.00.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛОО ВО „Свобода”, після завершення пікетування акція продовжиться о 17.00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові, де члени Української ветеранської організації, Народної ради України, Комітету громадських організацій Львівщини викладуть свічками напис «Львів, Донецьк – разом».

Також, як повідомила В.БУРЕНОК, сьогодні, 28 листопада, з Львівщини до Києва виїде близько сотні ліквідаторів та інвалідів-чорнобильців, щоб приєднатися до Всеукраїнської акції протесту чорнобильців під стінами Кабінету міністрів.