Донецькі чорнобильці подали апеляцію на рішення суду про заборону їх акції

Сьогодні донецькі чорнобильці, які пікетують обласне управління Пенсійного фонду з вимогою виплатити їм передбачені законами пенсії в повному обсязі, подали до Донецького апеляційного адміністративного суду скаргу на рішення окружного суду про заборону їх акції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив один із учасників акції, член ініціативної групи чорнобильців Володимир СУМАРУКОВ.

Він пояснив, що апеляційна скарга подана від двох громадських організацій: донецької облорганізації «Союз чорнобильців України» і «Чорнобиль – Єдність» проти Донецької міської ради на рішення Донецького окружного суду від 23 листопада, яким заборонено проведення акції.

В.СУМАРУКОВ процитував апеляційну скаргу, в якій сказано, що «Донецький окружний адміністративний суд виніс 23 листопада незаконне рішення з грубим порушенням норм процесуального права».

Він нагадав, що акція протесту чорнобильців проводиться з 14 листопада «з метою відновлення конституційних прав із пенсійного забезпечення інвалідів-чорнобильців та інших соціально незахищених верств населення».

В.СУМАРУКОВ підкреслив, що чорнобильці до сьогоднішнього дня не подавали апеляцію у зв`язку з тим, що на їх юридичну адресу це рішення суду не надходило. За його словами, про зміст судового рішення про заборону акцій вони дізналися з інформації в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці з 14 листопада пікетують Управління ПФ у Донецькій області, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі. 15 листопада учасники акції оголосили голодування. Також чорнобильці загрожували самоспаленнями, якщо силові структури застосують до них силу.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодування біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

Вчора ввечері співробітники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням Донецького окружного адміністративного суду про заборону акції.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».