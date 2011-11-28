Кабмін вирішив додатково виділити 953,3 млн. грн. на соцпідтримку в 2011 році

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 953,3 млн. грн. додатково з Державного бюджету до кінця 2011 року на соціальну підтримку.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві фінансів, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету міністрів 23 листопада.

Виділені кошти підуть на збільшення загального обсягу субвенції на виплату соціальної допомоги.

За рахунок цих коштів буде здійснено виплати допомоги сім`ям із дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам із дитинства, дітям-інвалідам.

Крім того, з метою забезпечення фінансовими ресурсами фактичних нарахувань такої допомоги передбачено перерозподіл річних обсягів цієї субвенції з державного бюджету місцевим.

«Таким чином, буде забезпечено своєчасну й у повному обсязі виплату соціальної допомоги», - зазначається в повідомленні.

Зараз постанова уряду, відповідно до вимог бюджетного законодавства, знаходиться на узгодженні в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

«Після узгодження Комітетом (постанови – УНІАН) буде ліквідовано всі затримки із виплат допомоги, а соціальну підтримку буде забезпечено повною мірою», - зазначається в повідомленні прес-служби Мінфіну.