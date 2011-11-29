Біля Будинку уряду збираються учасники акції протесту
Біля Будинку уряду збираються учасники акції протесту проти антисоціальної політики влади.
Як передає кореспондент УНІАН, станом на 9.00 біля Будинку уряду зібралось більш як 200 протестувальників, близько сотні людей збирається в Маріїнському парку біля Верховної Ради України, а також велика кількість - біля станції метро «Арсенальна».
Вхід до будівлі Кабінету Міністрів охороняє велика кількість співробітників міліції, поблизу будівлі стоять два автобуси з додатковими силами.
Як відомо, о 10.00 біля Кабміну має розпочатися акція протесту проти убивств в Україні мирних мітингувальників та в пам`ять про загиблого 27 листопада у Донецьку учасника протесту Геннадія Конопльова. Учасники акції прийдуть до Будинку уряду з траурною атрибутикою, зокрема, з чорними стрічками на державних прапорах. Громадянський рух "Спільна справа" запросив до участі в акції протесту чорнобильців, ветеранів-афганців та "дітей війни".
Водночас, урядовці на чолі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ перебуватимуть в «Українському домі», де о 10.00 розпочнеться Об`єднавчий з`їзд Федерації роботодавців України.