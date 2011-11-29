КМДА та спілка афганців підписали меморандум про соціальний захист

Київська міськдержадміністрація і столична Спілка ветеранів Афганістану підписали меморандум про взаємодію і співробітництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, документ підписано 28 листопада.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ запевнив, що столична влада виділятиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям загиблих в Афганістані, проводитиме безоплатну диспансеризацію усіх категорій ветеранів-афганців, забезпечить постійний контроль медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів, отримання ними безкоштовних рецептів на ліки.

«Ми не будемо економити на афганцях – це принципова позиція влади Києва. Натомість, ми будемо підтримувати ваші ініціативи, і вони обов’язково знайдуть відображення у міському бюджеті на наступний рік, який ми затвердимо уже найближчим часом», – наголосив О.ПОПОВ.

Основна мета підписання меморандуму – посилення соціального захисту афганців: забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни, інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, створення належних умов їхнього життєзабезпечення і шанобливого ставлення до них.

Зокрема, згідно з документом, при КМДА буде счворено Консультативну раду з питань соціального захисту окремих категорій громадян, яка й контролюватиме виконання положень меморандуму.

Такорж передбачено розробку програми забезпечення житлом афганців, сприяння проведенню заходів із військово-патріотичного виховання молоді та військово-спортивних змагань тощо.