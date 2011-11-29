Тігіпко пропонує скоротити кількість фондів соцстрахування з чотирьох до двох

Віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО пропонує скоротити кількість фондів соціального страхування з чотирьох до двох.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на з`їзді Федерації роботодавців України.

«Якщо подивитися на комплекс, а разом з цим на реформу соціальних фондів, - а там проситься реформа, тому що я бачу, що з 4 фондів легко зробити 2», - відзначив він.

С.ТІГІПКО також пропонує створити гнучкий підхід до сплати роботодавцями внесків на охорону праці. «За рахунок адміністрування скоротити навантаження, за рахунок деяких моментів підвести до того, що той, хто не займається охороною праці, платить більше, а у кого немає вибірки щодо проблем з охорони праці, - той платить менше», - сказав С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр-міністр також відзначив, що перешкодою у реформуванні соцфондів стане політика.