Кабмін доручив ліквідувати регіональні спецкомісії, які підтверджували статус чорнобильця

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров`я спільно з Міністерством надзвичайних ситуацій оптимізувати систему медичних експертиз щодо підтвердження статусу особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це сказано у постанові Кабміну від 23 листопада № 1210, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, зокрема, уряд доручив ліквідувати обласні і міські спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії, до повноважень яких входило підтвердження причинно-наслідкового зв`язку хвороб у осіб, які претендують на отримання статусу чорнобильця, з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників.

Окрім того, кількість аналогічних міжвідомчих експертних комісій в Україні буде скорочена до двох, дитячих спеціалізованих комісій – до трьох.

Крім того, міністерствам доручено розробити і затвердити порядок участі ВГО «Союз Чорнобиль Україна» в ухваленні рішень про надання громадянам статусу особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи.