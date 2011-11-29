Фірташ вважає, що уряд у своїй роботі має спиратися на ФРУ

Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро ФІРТАШ вважає, що уряд у своїй роботі повинен спиратися на роботодавців, оскільки саме вони забезпечують виробництво і робочі місця для жителів країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на з'їзді ФРУ.

Разом з цим він підкреслив, що ФРУ надаватиме усю можливу допомогу для розвитку країни. "Ми готові брати активну участь у поліпшенні податкового, митного, трудового законодавства, у формуванні ефективної бюджетної і кредитної політики та інших напрямів. Ми, Федерація роботодавців України, зробимо усе для поліпшення життя в нашій країні", - сказав Д.ФІРТАШ.

Говорячи про необхідність тісної співпраці ФРУ і уряду, Д.ФІРТАШ згадав гасло радянських часів. "Ми говоримо - партія, маємо на увазі - Ленін. Тобто, ми розуміємо: говоримо - країна, уряд, маємо на увазі роботодавців, тому що це ті люди, на яких ви повинні спертися, без яких країна не вибудується", - сказав Д.ФІРТАШ.

Нагадаємо, сьогодні глава Об'єднаного руху роботодавців України, глава Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ був обраний головою Ради Федерації роботодавців України.