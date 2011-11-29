Соціальні виплати не можна здійснювати ціною підриву стабільності держави - Азаров

Уряд на сьогодні не може піти на здійснення усіх соціальних виплат, оскільки це може призвести до підриву фінансової стабільності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на з'їзді Федерації працедавців України.

"Що можемо зробити для людей - ми робимо. Усе, що відгукнеться підривом фінансової стабільності держави, - на це піти ми не можемо", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що уряд прийняв рішення про підвищення пенсії інвалідам-чорнобильцям І групи до рівня, який перевищує 5 тис. грн., інвалідам ІІ групи - до рівня близько 5 тис.

"Це те, на що ми, зваживши усі свої можливості, можемо піти. Але держава не має зараз можливості виконати всі ті позови, які державі висунено. Це шлях не лише в нікуди, а шлях до фінансової катастрофи", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці, які сьогодні проводять акцію протесту біля Будинку уряду в Києві, вимагають від Кабінету міністрів передбачити в державному бюджеті на 2012 рік кошти на їх пенсії в повному об'ємі, а також виконати рішення судів щодо законних виплат.

Крім того, представники чорнобильських організацій вимагають від уряду відкликати з Верховної Ради законопроект про гарантії держави з виконання судових рішень, яким передбачається відмінити пільги 16 категоріям громадян.