Соцвиплати підривають фінансову стабільність держави?

Уряд на сьогоднішній день не може піти на здійснення всіх соціальних виплат, оскільки це може призвести до підриву фінансової стабільності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив на з`їзді Федерації роботодавців України.

«Що можемо зробити для людей – ми робимо. Все, що призведе до підриву фінансової стабільності держави, – на це піти ми не можемо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що уряд ухвалив рішення про підвищення пенсії інвалідам-чорнобильцям І групи до рівня, що перевищує 5 тис. грн., інвалідам ІІ групи - до рівня близько 5 тис.

«Це те, на що ми, зваживши всі свої можливості, можемо піти. Але держава не має зараз можливості виконати всі ті позови, які державі пред`явлені. Це шлях не тільки в нікуди, а шлях до фінансової катастрофи», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці, які сьогодні проводять акцію протесту біля Будинку уряду в Києві, вимагають від Кабінету міністрів передбачити в державному бюджеті на 2012 рік кошти на їхні пенсії в повному обсягу, а також виконати рішення судів щодо законних виплат.

Крім того, представники чорнобильських організацій вимагають від уряду відкликати з Верховної Ради законопроект про гарантії держави щодо виконання судових рішень, яким передбачається скасувати пільги 16 категоріям громадян.

23 листопада профільний віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО повідомив, що Кабінет міністрів України прийняв постанову про збільшення з наступного року пенсій та інших виплат чорнобильцям. За його словами, згідно з підрахунками уряду, після ухвалення постанови інваліди-ліквідатори Чорнобильської катастрофи одержуватимуть в середньому 4 тис. 129 грн. пенсії.

Також, за його словами, збільшаться виплати інвалідам, які не брали участі в ліквідації аварії на ЧАЕС, але лікарі встановили, що їхні захворювання пов`язані з аварією. Так, інваліди 1-ї групи одержуватимуть з 2012 року 1 тис. 553 грн., 2-ї групи – 1 тис. 294 грн., 3-ї, – 1 тис. 225 грн. В цілому їхня пенсія збільшиться на 20%.

Крім того, будуть підвищені пенсії особам, які втратили годувальника в результаті аварії на ЧАЕС. Їхні пенсії збільшаться з 1 тис. 786 грн. до 3 тис. 749 грн.

У 2012 році на 20% - з 60 грн. до 70 грн. 12 коп. - будуть підвищені доплати для людей, які визнані постраждалими в результаті катастрофи на ЧАЕС.

Віце-прем`єр зазначив, що для забезпечення цих виплат державі необхідно буде додатково 1 млрд. 900 млн. грн., які уряд планує передбачити в держбюджеті на 2012 рік.