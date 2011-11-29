Тігіпко заявляє, що у бюджеті бракує коштів для всіх соцвиплат

Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що в державному бюджеті недостатньо коштів для забезпечення усіх соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні на з'їзді Федерації роботодавців України.

"Йти на усі вимоги (чорнобильців, афганців - УНІАН) ми не можемо, у нас немає на це грошей", - сказав С. ТІГІПКО.

За його словами, з урахуванням боргів на виплати усім пільговим категоріям громадян потрібно 170 млрд. грн. Віце-прем'єр уточнив, що, зокрема, на виплати чорнобильцям потрібно 6,6 млрд. грн., учасникам війни - 10 млрд. грн., "дітям війни" - 10 млрд. грн.

Також С. ТІГІПКО зазначив, що сьогодні вийшло постанова Кабміну про підвищення соціальних гарантій для чорнобильців. "Ця серйозна постанова з великими можливостями для тих ліквідаторів, які дійсно брали участь в ліквідації", - підкреслив він.

За словами віце-прем'єра, Кабмін не може задовольнити вимоги усіх пільговиків.

"Чути людей, безумовно, потрібно, але є межа, яку ми переступити не можемо", - резюмував С. ТІГІПКО.