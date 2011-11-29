Чорнобильські організації створили комітет для узгодження дій під час акцій протесту

Понад 40 чорнобильських організацій України створили координаційний комітет з узгодження своїх дій під час акцій протесту.

Про це заступник голови Кременчуцької міської організації ВГО "Союз Чорнобиль України" Анатолій МОКРИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

А.МОКРИЙ звинуватив главу всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України" Юрія АНДРЄЄВА в тому, що через нього чорнобильські організації діяли розрізнено.

А.МОКРИЙ переконаний, що Ю.АНДРЄЄВ не може очолювати громадську організацію, оскільки він є штатним співробітником Кабінету міністрів України і "зрадив чорнобильців".

"Про це було сказано на звітних зборах чорнобильців у Миргороді, і там було сказано, що він не може працювати в "Союзі Чорнобиль", тому що працює штатним консультантом в Кабінеті міністрів", - сказав А.МОКРИЙ.

Він висловив надію, що створений координаційний комітет, до складу якого увійшли понад 40 чорнобильських організацій, допоможе людям більш злагоджено організовувати акції протесту.

А.МОКРИЙ також зазначив, що комітет співпрацюватиме з іншими організаціями, які підтримують акції протесту чорнобильців, у тому числі з тими, які відстоюють права ветеранів війни в Афганістані, "дітей війни", підприємців.

У свою чергу, голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимир ПРОСКУРІН заявив, що чорнобильські організації не беруть участі в жодних іграх, а відстоюють свої права.

"Працюючи в робочій групі Сергія ТІГІПКА, я прийшов до твердого переконання, що існують якісь "гойдалки" між двома віце-прем'єрами - Сергієм ТІГІПКОМ і Андрієм КЛЮЄВИМ. На засіданні (робочої групи представників пільгових категорій громадян, яка співпрацювала з С. ТІГІПКОМ - УНІАН) ми про щось домовляємося, приїжджаємо через декілька днів, і розпочинаємо усе з початку. Виявляється, у цей час Ю.АНДРЄЄВ побував в кабінеті у А.КЛЮЄВА, і ось, мені доводиться чути, що А.КЛЮЄВ хоче нашими руками когось там зняти", - заявив В. ПРОСКУРІН.

Він ще раз підкреслив, що політики не мають ніякого відношення до акцій чорнобильців. "Ми виступаємо з протестом проти уряду, оскільки він заліз нам в кишеню, і ніхто за нами не стоїть", - підкреслив В. ПРОСКУРІН.

"Влада, за яку, на жаль, і ми голосували, пішла в наступ на соціально незахищені категорії громадян", - зазначив він.

"Наша влада остаточно звихнулася, вони не звертають уваги, що менше року залишилося до виборів, вони взагалі ні на що уваги не звертають. Вони переступили через людське життя", - додав В. ПРОСКУРІН.

За його словами, сотні міліціонерів замість того, щоб боротися зі злочинністю, кинуті на боротьбу з чорнобильцями з метою перешкодити їм проводити акції протесту проти антисоціальної політики влади.

Крім того, голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля заявив, що влада веде інформаційну війну проти чорнобильців, "намагаючись зіштовхнути лобами" з іншими людьми.

"На жаль, у цій війні на стороні Кабінету міністрів виступив керівник однієї з чорнобильських організацій Ю.АНДРЄЄВ - фактично його словами говорить прес-служба Кабінету міністрів. Додуматися тільки - вона заявила, що в акціях протесту беруть участь якісь неправильні чорнобильці і організації-клони", - сказав В. ПРОСКУРІН.

Співголова Всеукраїнського руху "Вперед"! Андрій ПАНАЕТОВ повідомив, що чорнобильці підтримають 1 грудня всеукраїнський страйк "Переоблік влади". О 12.00 на своїх робочих місцях ті, хто підтримує акцію, виставлять табличку "Переоблік", що символізуватиме невдоволення політичною і економічною ситуацією в країні.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада керівник ВГО "Союз Чорнобиль України" Юрій АНДРЄЄВ заявив, що організація не підтримує акції протесту чорнобильців.

Він нагадав, що за підсумками виступів чорнобильців і ветеранів Афганістану 20 вересня були підписані два меморандуми - між урядом і "Союзом Чорнобиль України", а також Українським союзом ветеранів Афганістану.