Фактичний розмір прожиткового мінімуму у жовтні склав 1,054 тис. грн.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму у жовтні 2011 року склав 1,054 тис. грн.

Як повідомляють на офіційному сайті Федерації роботодавців України (ФРУ), на виконання Генеральної угоди про соціально-економічну політику Міністерство соціальної політики надало відповідну інформацію про фактичний прожитковий мінімум в цінах жовтня.

Фактичний прожитковий мінімум для дітей до 6 років у жовтні був визначений Мінсоцполітики на рівні 963,47 грн. Зокрема, у структурі цього показника вартість продуктів харчування склала 588,31 грн. (61,1% витрат), вартість непродовольчих товарів - 185,93 грн. (19,3%) вартість послуг, зокрема комунальних, - 189,23 грн.; фактичний прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років встановлений на рівні 1,217 тис. грн., у тому числі вартість продуктів харчування - 792,56 грн., непродовольчих товарів - 195,78 грн., послуг - 228,34 грн.

Рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб у жовтні склав 1,129 тис. грн., у тому числі вартість продуктів харчування - 591,83 грн., непродовольчих товарів - 205,23 грн., послуг - 292,45 грн.

Для осіб, які втратили працездатність, фактичний прожитковий мінімум минулого місяця склав 828,71 грн., зокрема, витрати на продукти харчування визначені у розмірі 440,45 грн., на непродовольчі товари - 169,52 грн., на послуги - 218,74 грн.

Довідка УНІАН. Згідно з державним бюджетом на 2011 рік на сьогодні рівень прожиткового мінімуму складає 934 грн., з 1 грудня він буде підвищений до 953 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлені такі розміри прожиткового мінімуму на 2011 рік: для дітей до 6 років - 853 грн., з 1 грудня - 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років - 1022 грн., з 1 грудня - 1042 грн.; для працездатних громадян - 985 грн., з 1 грудня - 1004 грн.; для тих, хто втратив працездатність, - 784 грн., з 1 грудня - 800 грн.