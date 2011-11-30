На Волині розпочато будівництво санаторію для ветеранів Афганістану та чорнобильців

На Волині біля озера Світязь Шацького району розпочато будівництво санаторію для ветеранів Афганістану та чорнобильців.

Про це повідомив голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Григорій ПАВЛОВИЧ учора на зустрічі керівництва області з представниками громадських організацій ветеранів військових та правоохоронних органів, поінформували УНІАН в прес-службі Волинської ОДА.

За його словами, це буде перший оздоровчий заклад подібного типу в Західній Україні.

Г.ПАВЛОВИЧ зазначив, що члени організації порушували питання будівництва лікувально-оздоровчого закладу перед владою упродовж 4 років. «Восени за кошти обласного благодійного фонду «Рідна Волинь» розпочато перший етап будівництва санаторію, другий етап продовжать наступного року», - сказав він.

«У цьому центрі оздоровлюватимуться насамперед діти-чорнобильці, діти, батьки яких загинули під час аварії на ЧАЕС, ліквідатори», - підкреслив Г.ПАВЛОВИЧ. Він додав, що путівки для оздоровлення будуть надаватися саме громадською організацією.