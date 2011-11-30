У Великій Британії проходить загальний страйк держслужбовців

У Великій Британії проходить загальний страйк державних службовців.

Як повідомляє радіо «Свобода», профспілки стверджують, що йдеться про наймасовішу акцію протесту за останні 30 років - очікується, що в 24-годинному страйку візьмуть участь близько двох мільйонів осіб.

Чиновники, вчителі, пожежники й представники інших державних служб протестують проти пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку й відрахувань працівників на майбутню пенсію.

У страйку братимуть участь навіть співробітники лондонського гідрометцентру, працівники буфета в будівлі британського парламенту й персонал музеїв.

Прем`єр-міністр Великій Британії Девід КЕМЕРОН назвав страйк "безвідповідальним" кроком і закликав профспілки продовжити переговори.