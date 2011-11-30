У Донецьку більше 20 чорнобильців продовжують голодування

У Донецьку більше 20 чорнобильців не припиняють акцію голодування в наметовому містечку біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду.

Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодуючих, голова Донецької обласної організації інвалідів-чорнобильців «Чорнобиль Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, після того, як учора ввечері учасники акції встановили армійський намет замість знесеного працівниками МНС 27 листопада, ніч пройшла у відносно стерпних умовах. «Намет опалюється, ніч пройшла спокійно, ніхто не госпіталізований», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

Він також повідомив, що, незважаючи на те, що судові виконавці до протестуючих більше не приходили і ситуація в наметовому містечку спокійна, «відчувається, що влада в безвиході».

«Мабуть, сьогодні влада не знає, що ж з нами робити», - вважає М.ГОНЧАРОВ.