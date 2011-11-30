Кабмін пропонує обмежити право на допомогу одиноким матерям

Кабінет міністрів пропонує обмежити право одиноких матерів на отримання допомоги на дитину у разі, якщо сукупний дохід сім'ї перевищує величину, яка розраховується як сума відповідних прожиткових мінімумів для кожної дитини і середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки, яка склалася в Україні у місяці, які передували періоду, за який обчислюється сукупний дохід.

Текст відповідного законопроекту №9516 від 29 листопада 2011 року розміщений на офіційному сайті парламенту.

Цим документом уряд також пропонує внести зміни до закону про державну допомогу сім'ям з дітьми і передбачити надання допомоги під час вагітності і пологів незастрахованим особам, які не беруть участь на добровільній основі в обов'язковому соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, збільшивши її до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.