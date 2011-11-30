Кабмін значно підвищить пенсії чорнобильцям

Кабінет Міністрів України «значно підвищив пенсії особам, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи».

Як повідомляється на офіційному сайті Кабміну, про це під час брифінгу повідомив голова правління Пенсійного фонду (ПФ) Борис ЗАЙЧУК.

Він нагадав, що Кабмін ухвалив постанову «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи» (№1210 від 23 листопада 2011 року).

Передбачається, що у 2012 році при вирахуванні заробітку, з якого буде визначено розмір пенсії чорнобильцям, яким встановлено зв`язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, застосовуватиметься формульний підхід.

Так, середній розмір пенсій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становитиме: для інвалідів I групи - 5439,52 грн., II групи - 5128,73 грн., III групи - 3941,53 грн.

Також затверджено гарантовані мінімуми виплат для інвалідів-ліквідаторів: для інвалідів I групи - 2399,7 грн., II групи - 2147,1 грн., III групи - 1894,50 грн.

Ці виплати прив`язані до розміру прожиткового мінімуму.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2012 року.

Також Б.ЗАЙЧУК повідомив, що станом на 1 листопада 2011 року у місцевих судах знаходилося 1,2 млн. позовів, пов`язаних із пенсійним забезпеченням, на загальну суму 6,4 млрд. грн., зокрема від постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС - 115, 6 тис. позовів на суму 1,8 млрд. грн.

В апеляційних судах - 2,6 млн. справ на суму 5,9 млрд. грн., з яких з пенсійного забезпечення постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС - 254,7 тис. на суму 2,8 млрд. грн.

На забезпечення виплат за судовими рішеннями за 11 місяців 2011 року направлено 5,9 млрд. грн. При цьому залишилися непрофінансованими виплати за рішеннями на суму 2,3 млрд. грн.

Для фінансування на виконання цих судових рішень залучалися позики, надані Держказначейством. На сьогодні надання таких позик обмежено.

Причиною звернень до суду є прогалина у законодавстві щодо нарахування пенсій і підвищень, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.