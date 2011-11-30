ПФУ оскаржить рішення судів щодо перерахунку пенсій чорнобильців на суму понад 11 млрд. грн.

Пенсійний фонд України оскаржить рішення судів щодо перерахунку пенсій чорнобильців на суму понад 11 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

Він зазначив, що будуть оскаржені усі рішення судів щодо перерахунку цих пенсій. На сьогодні суди першої інстанції планують розглянути справи на суму 5,3 млрд. грн., у другій інстанції - на суму 5,9 млрд. грн.

"Десь 5,3 млрд. грн. у першій інстанції, у другій інстанції, тобто в апеляції, - у нас десь близько 5,9 млрд. грн.", - сказав Б.ЗАЙЧУК.

При цьому він зазначив, що 5,9 млрд. грн. вже виплачено, а 5,3 млрд. грн. за рішеннями судів мають бути виплачені в майбутньому.