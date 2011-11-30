У Києві близько 40 чорнобильців оголосили голодування біля Кабміну
У Києві близько 40 чорнобильців оголосили голодування біля Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, на цей час вони розташувалися в Маріїнському парку навпроти будинки уряду.
Як зазначають учасники акції, вони представляють різні регіони України і вимагають виконання рішень судів про виплату їм заборгованості з пенсій. Чорнобильці підкреслюють, що вирішили почати голодування у зв'язку з тим, що вчорашня акція протесту біля Кабміну не привела до виконання їх вимог, оскільки діалогу з урядом вони не мали.
Голодувальники мають намір залишатися на ніч, і вже готують для цього намети і теплі речі. Чорнобильці збираються проводити свою акцію до тих пір, поки усі їх вимоги не будуть виконані.
При цьому зараз у Маріїнському парку перебувають близько 100 чорнобильців. Також на території парку чергують представники "Беркуту" і міліції.
Як повідомляли раніше, вісім чорнобильців з Луганської області оголосили голодування біля Кабміну.