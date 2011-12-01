В Україні від сьогодні підвищуються соцстандарти

Згідно з державним бюджетом України на 2011 рік, з нинішнього дня, 1 грудня, підвищуються соціальні стандарти.

Документом передбачається, що з 1 грудня прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць підвищується на 19 грн. і встановлюється в розмірі 953 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 1 грудня 2011 року: для дітей до 6 років - 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років - 1042 грн.; для працездатних громадян - 1004 грн.; для тих, хто втратив працездатність - 800 грн.

Рівень мінімальної заробітної плати з 1 грудня підвищено на 19 грн. - до 1004 грн.; у погодинному розмірі — на 12 коп. - до 6,04 грн.

Нагадаємо, з нинішнього дня також підвищується розмір мінімальної пенсії до 800 грн.