У Донецьку суд вдруге заборонив чорнобильцям протестувати

Донецький окружний адміністративний суд сьогодні вночі (після 01.00) виніс постанову про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію голодовки в наметовому містечку біля будинку регіонального Пенсійного фонду.

Про це рішення суду повідомили кореспондентові УНІАН присутні на цьому засіданні правозахисниця Марія ОЛІЙНИК і керівник Донецької облорганізації Всеукраїнського комітету захисту прав людини Євгенія РАТНИКОВА.

У цьому рішенні суд роз`яснив чорнобильцям раніше прийняте цим же судом рішення від 23 листопада про заборону акцій у місті Донецьку у зв`язку із загрозою теракту.

Суд роз`яснив, що під забороною акції чорнобильцям слід розуміти: заборону перебувати взагалі на території скверу біля регіонального Управління Пенсійного фонду на вул. Університетській, 91 і на вул. Університетській, 89; заборону встановлення наметів. У рішенні також зазначено, що ця постанова підлягає виконанню негайно.

За словами М.ОЛІЙНИК, на момент винесення судом цього рішення двох чорнобильців Миколу ГОНЧАРОВА і Євгенія ДУМУ ще ввечері до 21.00 відвезла реанімаційна машина «швидкої допомоги», інші їх товариші поїхали з ними в лікарню. Тому вердикт суддя зачитувала без присутності чорнобильців-інвалідів.

Коментуючи це рішення суду, Є.РАТНИКОВА заявила: «Донецьк – це, на жаль, сьогодні зона, вільна від дії Конституції України. Суд дав право вбивати всіх підряд, тим більше перший досвід є. Здорового глузду тут немає, тому будуть плачевні наслідки».

Вона нагадала, що 23 листопада судове рішення через загрозу теракту про заборону акцій, на яких присутнє масове скупчення людей, не зупинило проведення футбольного матчу на стадіоні «Донбас Арена». Тоді на стадіоні перебувало більш як 50 тис. людей, але місцева влада не злякалася тероризму, а близько трьох десятків голодуючих біля Пенсійного фонду стали загрозою, з жалем додала Є.РАТНИКОВА.