У Тернополі відкрили першу соціальну аптеку

У Тернополі на території комунальної лікарні №2 відкрили першу соціальну аптеку.

Як передає кореспондент УНІАН, під час її відкриття міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ повідомив, ціни в аптеці будуть на 15-20% нижчими, ніж в інших аптеках.

«За цінами, які будуть в цій аптеці, щотижня стежитиме працівник міського Управління охорони здоров’я, він здійснюватиме моніторинг вартості ліків в інших аптеках, тож соціальна аптека відповідатиме своїй назві», - запевнив мер.

Голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН під час відкриття аптеки заявив, що подібні соціальні аптеки наступного року відкриють у кожному районному центрі області.

«Сьогодні ми демонструємо початок цієї роботи. Однак при цьому потрібно забезпечити належний контроль, адже трапляються випадки, коли ми відкриваємо соціальну аптеку, а за кілька днів ціни на ліки в ній мало чим відрізняються від звичайних аптечних закладів», - сказав В.ХОПТЯН.

Він також повідомив, що вже доручив керівникам районів при прийнятті бюджетів на наступний рік передбачити кошти на придбання ліків для соціально незахищених верств населення.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Тернопільська міськрада затвердила статутний фонд ТзОВ «Соціальні аптеки», яке продаватиме ліки за нижчими цінами. Внесок міської ради в статутний фонд товариства склав 120 тис. грн.

«Частка міської ради у статутному фонді складає 25%, що дасть нам можливість впливати на ціноутворення», – зазначив тоді С.НАДАЛ.

Попередньо було проведено конкурс для інвестора, який би погодився продавати ліки у таких аптеках за нижчими цінами, ніж існують на ринку. Зі свого боку міська рада на себе взяла надання на безкоштовній основі приміщень у лікарнях. Конкурс виграло ТОВ «Медичний центр «Борис».

Заплановано, що соціальні аптеки діятимуть в усіх трьох лікарнях міста.