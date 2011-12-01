Брюсель. Європарламент виступає за активну роботу зі встановлення безвізового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді за рекомендаціями Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішньої діяльності щодо переговорів про Угоду асоціації з Україною.

За проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів.

"Активніше працювати над встановленням безвізового режиму між Україною і ЄС, чим підтримувати довготривалу перспективу, за умови, якщо Україна виконає необхідні технічні критерії, визначені в Плані дій з лібералізації візового режиму; встановити проміжну мету відміни наявних візових зборів і вжити належні заходи під час європейського футбольного чемпіонату з метою використання цього випадку, як пробного періоду для безвізового режиму", - сказано в документі.

Депутати висловилися за посилення потенціалу України, як ключового партнера в управлінні міграційними потоками і кордонами, розробку подальших загальних дій з боротьби з організованою злочинністю, інтенсифікацію співпраці у сфері інтегрованого управління кордонами з використанням найвищих стандартів ЄС для ефективнішої боротьби з транскордонною злочинністю, нелегальною міграцією, торгівлею людьми і незаконною торгівлею.