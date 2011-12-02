У Донецьку 22 голодуючих чорнобильця продовжують акцію протесту.

Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодуючих Едуард КАПУСТІН.

За його словами, минула ніч у наметовому містечку голодуючих біля будівлі облуправління Пенсійного фонду пройшла спокійно, госпіталізованих немає.

«Зараз у містечко починають прибувати люди, що підтримують нашу акцію. Ми продовжуємо акцію», - сказав Е.КАПУСТІН.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці з 14 листопада пікетують Управління ПФУ в Донецькій області, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі. 15 листопада учасники акції оголосили голодовку. Також чорнобильці погрожували самоспаленнями, якщо силові структури застосують до них силу.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

27 листопада працівники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням Донецького окружного адміністративного суду про заборону акції. Під час демонтажу помер 70-річний шахтар-інвалід Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни у місті Родінське, а також членом партії «Батьківщина».

29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий армійський намет з дощатою підлогою, розрахований на 60 чоловік.

Уночі 1 грудня Донецький окружний адміністративний суд виніс постанову про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію голодовки в наметовому містечку біля будівлі регіонального Пенсійного фонду.