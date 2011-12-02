Громадянський рух "Вперед"! запускає інтернет-проект "Владу під контроль" з метою оприлюднення фактів порушень закону з боку влади.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

"Цей проект сьогодні починатиметься в Інтернеті, де люди зможуть в інтерактивному режимі повідомляти про усі ті беззаконні дії влади, порушення з боку влади закону, починаючи з регіональних рівнів і закінчуючи українським рівнем", - зазначила депутат.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, за підсумками проекту буде складена карта зловживань з боку влади в Україні.

Також вона повідомила, що масовий старт проекту планується з 1 лютого 2012 року.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська громадська акція "Вперед" стартувала 13 квітня 2011 року. Серед цілей - відставка уряду і проведення "Народних реформ".