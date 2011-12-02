Підприємці 14 грудня мають намір підтримати акцію протесту чорнобильців

14 грудня, у день вшановування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, підприємці мають намір підтримати акцію протесту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

"14 грудня проходитиме акція "чорнобильців" і ми, безумовно, цю акцію підтримаємо", - повідомила депутат. За її словами, того ж дня в Хмельницькому проходитиме "міжрегіональний майдан", у якому підприємці також візьмуть участь.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила про те, що за підсумками переговорів з чорнобильцями було підготовлено і зареєстровано в парламенті два законопроекти - про внесення змін до закону про держбюджет з нормою про виконання рішень судів щодо "чорнобильців", "афганців", "дітей війни", а також про позбавлення пільг і підвищених пенсій народних депутатів, представників Кабінету міністрів.

Якщо до 1 лютого парламент не розгляне ці законопроекти, то буде визначена дата проведення спільних акцій протесту підприємців і "чорнобильців", "афганців", студентів, інших незахищених верств населення, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона повідомила, що підприємці мають намір створити комітет захисту учасників акцій протесту. "Комітет захисту тих людей, які виходять на акції протесту, і щоб люди були упевнені, у разі беззаконня влади, у разі насильства з боку влади, ми забезпечуватимемо як допомогу з народними депутатами, як юридичну, як судовий захист, так і цивільний захист", - сказала вона.

Співголова ВГО "Громадянський рух "Вперед"! Андрій ПАНАЕТОВ також нагадав, що учора в регіонах країни пройшла акція "Переоблік влади". "З 2012 року підприємців чекає погіршення життя... У зв'язку з цим пройшла наша акція і ми її продовжуватимемо чи в тому ж форматі чи ми цей формат збільшимо", - зазначив він.