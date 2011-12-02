Литвин доручив апарату Верховної Ради проаналізувати всі закони щодо соціальних пільг

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив апарату парламенту проаналізувати всі закони, що стосуються соціальних пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні на засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

«Я доручив апарату Верховної Ради ще раз проаналізувати не лише прийняття законодавчих актів з соціальних пільг, а й ті закони, які вже були ухвалені», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, дуже багато соціальних законів ухвалювалося під вибори, і президенти, каденція яких завершувалася, завжди підписували ці документи.

«Таким чином вони посилали вітальний привіт перед завершенням своєї каденції», - сказав голова ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, так було із законом щодо встановлення пільг «дітям війни», законом про соціальні стандарти і низкою інших.

Крім того, додав В.ЛИТВИН, аналіз соціальних законів необхідно провести, щоб «нагадати всім, хто приводить людей під будівлі органів державної влади, про їх відповідальність за ухвалення відповідних рішень».

В.ЛИТВИН зауважив, що зокрема доручив фахівцям уважно проаналізувати закони, ухвалені 2008 року. «Це дуже показовий рік, оскільки при ухваленні бюджету на 2008 рік були зупинені повністю або частково закони, які стосуються чорнобильців», - сказав він.

В.ЛИТВИН нагадав, що після цього Конституційний Суд України за поданням представників опозиції, які сьогодні при владі, виніс рішення, що призупинення дії соціальних законів порушує Конституцію, однак Кабінет міністрів згодом ухвалив постанову, якою знову припинив виплати.

В.ЛИТВИН також нагадав, що згодом парламент ухвалив закон щодо призупинення чинності 66 законів, якими передбачені виплати пільговим категоріям населення на загальну суму 105 млрд. грн.

«І я про це попросив нагадати всім не для того, щоб зводити політичні рахунки, а для того, щоб ми всі разом, проаналізували, як нам унормувати цю проблему», - наголосив В.ЛИТВИН.