Громадяни Молдови можуть не підтверджувати наявність грошей, в’їжджаючи до України

Кабінет Міністрів вилучив Молдову з переліку держав, громадяни яких при в’їзді в Україну мають підтверджувати наявність фінансового забезпечення.

Про це повідомляється на Урядовому порталі з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Згідно з повідомленням, Кабмін вніс зміни до додатка 5 до «Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію». Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду 30 листопада 2011 року.

Проект постанови розроблено на виконання домовленостей прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з прем’єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ, досягнутих 17 вересня 2011 року у Ялті, з метою врегулювання питання в’їзду громадян Республіки Молдова в Україну і транзитного проїзду через її територію.

Постановою передбачається внести зміну до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074, а саме вилучити Республіку Молдова з Переліку держав, громадяни яких повинні підтверджувати при в’їзді в Україну наявність фінансового забезпечення перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі.

Проект постанови погоджено Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Адміністрацією Державної прикордонної служби, а також Міністерством юстиції України.