Законопроект про обмеження допомоги на дітей відкличуть з ВР - Клюєв

Законопроект, який обмежував права сімей з дітьми на отримання матеріальної допомоги, буде відкликано урядом з Верховної Ради.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Ми не дозволимо вводити додаткових довідок або обмежень. Навпаки, ми зобов`язані збільшувати допомогу і максимально спрощувати всі процедури. Держава має стимулювати підвищення народжуваності. Молоді матері мають відчувати турботу і підтримку», - заявив А.КЛЮЄВ.

Законопроект № 9516 «Про внесення змін до Закону «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», внесений на розгляд парламенту 29 листопада, пропонував ввести для отримання цієї допомоги необхідність додаткового надання довідки про склад сім`ї, а також про доходи усіх її членів.

Також передбачалося обмежити право на отримання допомоги на дитину самотнім матерям, у яких середньомісячний дохід перевищує величину, яка розраховується як сума встановлених на момент звернення відповідних прожиткових мінімумів для кожної дитини і середньої зарплати в галузях економіки.