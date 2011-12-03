У Донецьку продовжує голодування 21 чорнобилець

У Донецьку в наметовому містечку біля будівлі регіонального управління Пенсійного фонду з 15 листопада продовжує голодування 21 чорнобилець, протестуючи проти скорочення пенсійних виплат.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник ініціативної групи протестуючих чорнобильців Володимир СУМАРОКОВ.

За його словами, минула ніч у наметовому містечку «пройшла спокійно, без пригод, не було госпіталізованих, не було провокацій з боку міліції і виконавчої служби, тиша...».

На запитання, чи було холодно спати голодувальникам у наметі, В.СУМАРОКОВ відповів: «Спати було стерпно. Можливо, з печами і було б тепліше, але у нас зараз дві лампи УФО стоять. Така робоча обстановка, можна спати. Я, наприклад, нормально переніс цю ніч».

Чорнобилець відзначив, що вже з ранку в наметове містечко почали приходити люди, які підтримують акцію, і там постійно перебувають не менш як 50 протестувальників.