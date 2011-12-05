До Києва підтримати голодуючих приїхали ще 10 чорнобильців з Луганської області

До Маріїнського парку Києва підтримати голодуючих приїхали ще 10 чорнобильців з Луганської області.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова луганської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Іван ВОЛЧАНСЬКИЙ.

За його словами, люди їдуть для того, аби бути разом з учасниками акції протесту і надавати їм моральну підтримку.

«Якщо хтось з них прийме рішення також почати голодовку, то це їх право», - наголосив І.ВОЛЧАНСЬКИЙ.

Він повідомив, що чорнобильці привезли із собою теплі речі і перебуватимуть у Києві доти , доки уряд не дослухається до їх вимог.

Разом з тим І.ВОЛЧАНСЬКИЙ наголосив, що в Луганську чорнобильці, як і раніше, чергують у встановленому в центрі міста наметі, але масових акцій протесту проводити не збираються. Вдень у наметі перебувають до 25 осіб, а вночі чергують дві людини.

«Наразі уся увага прикута до Києва. Там повинні вирішуватися питання. Влаштовувати мітинги на місцях уже неефективно», - сказав І.ВОЛЧАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, шести чорнобильцям, які оголосили голодовку біля Кабінету Міністрів України, сьогодні вранці викликали «швидку допомогу». На даний час у Маріїнськом парку голодують близько 20 чорнобильців.