У проекті держбюджету-2012 обсяг пільг і житлових субсидій збільшено на 1,1 млрд. грн.

У проекті державного бюджету на 2012 рік загальний обсяг відповідних субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій для населення становить 10,152 млрд. грн., що на 1,073 млрд. грн. більше, ніж поточного року.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів, у проекті держбюджету-2012 не передбачено скорочення витрат на надання пільг окремим категоріям громадян.

Нагадаємо, що згідно з Бюджетним кодексом в загальному обсягу субвенцій з держбюджету місцевим на програми соціального захисту населення щорічно враховуються витрати на надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива, зрідженого газу, послуги зв`язку, безкоштовний проїзд у міському і приміському громадському транспорті тощо наступним категоріям громадян: ветеранам війни і праці; жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям війни тощо.