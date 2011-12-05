Міліція заяви КУПР про запланований розгін чорнобильців під Кабміном є безпідставними

У міліції називають безпідставними заяви ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції» про начебто запланований на сьогоднішній вечір розгін чорнобильців, що голодують біля Кабінету міністрів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю ГУ МВС України.

"Аналіз повідомлень, розповсюджених окремими інтернет-виданнями з посиланням на прес-службу КУПР,свідчить про повну некомпетентність авторів повідомлення щодо діяльності міліції. Київська міліція розцінює подібні випади,я провокативні, такі, що мають на меті звернути увагу ЗМІ на діяльність КУПР", - зазначили у міліції.

Як відомо, ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції» заявила, що сьогодні, 5 грудня, о 19.30 на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського розпочнеться матч Чемпіонату України з футболу «Динамо» (Київ) – «Металург» (Донецьк). За інформацією джерела у ГУ МВС в м.Києві, незадовго до початку матчу підрозділ особливого призначення «Беркут» повинен розігнати чорнобильців, які голодують у Маріїнському парку, нібито з метою забезпечення громадського порядку.