Двоє чорнобильців, яким сьогодні медики надавали допомогу, припинили голодування

Двоє із семи голодуючих чорнобильців, яким сьогодні була надана медична допомога, за рекомендацією лікарів припинили голодування біля Кабміну та поїхали додому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили безпосередньо учасники акції.

Водночас вони зауважили, що на місця тих чорнобильців, які припинили голодування, сьогодні приїхали ще декілька людей з Луганської та Донецької областей, однак точну цифру вони уточнити не змогли.

Разом з тим учасники акції зазначили, що в одного з чорнобильців, які поїхали додому, - цукровий діабет, а інший вже переніс два інфаркти. Саме тому лікарі запропонували їм госпіталізацію, і коли ті відмовилися, порекомендували повернутися додому.

«Ми самі порадили їм повернутися додому, щоб не доводити себе до крайності – трупи нам тут не потрібні», - зазначили співрозмовники журналістів.

Як повідомляв УНІАН, семи чорнобильцям, які оголосили голодування біля Кабінету міністрів України, сьогодні вранці викликали «швидку допомогу». На даний час у Маріїнськом парку голодують близько 20 чорнобильці