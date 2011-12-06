У кожному прикордонному районі Харківщини обладнають пункти пропуску

У кожному прикордонному районі Харківщини буде додатково обладнано по два місцевих пункти пропуску для перетину кордону мешканцями прикордонних територій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалене за підсумками розширеної наради з питань облаштування українсько-російського державного кордону і перетину його жителями Харківської та Белгородської областей.

«З метою створення сприятливих умов для перетину державного кордону мешканцями прикордонних територій, у межах підготовчих заходів із реалізації Угоди про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації, підписаної 18 жовтня ц. р. у Донецьку між урядами України і РФ, існує нагальна необхідність обладнати додаткові переходи через державний кордон для тих громадян, які постійно проживають у прикордонних районах», - йдеться у повідомленні.

Головуючий на нараді заступник голови – керівника апарату Харківської ОДА Василь ХОМА повідомив також, що на сьогодні вже є визначеність «із пріоритетами у питанні розвитку зон сервісного обслуговування на під’їзних шляхах до автомобільних пунктів пропуску через державний українсько-російський кордон, розташованих на території області».

«У першу чергу такі зони сервісного обслуговування будуть створені й облаштовані на під’їзних шляхах до міжнародних автомобільних пунктів пропуску через державний українсько-російський кордон «Гоптівка» і «Плетенівка», – йдеться в ухваленому рішенні.

У нараді взяли участь посадові особи Харківської облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, Харківського прикордонного загону, митники, правоохоронці, представники ветеринарної служби області та районів.