У Донецьку понад 300 чорнобильців чекають зустрічі з Януковичем

У Донецьку понад 300 протестуючих чорнобильців на території наметового містечка біля регіонального управління Пенсійного фонду чекають зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами чорнобильців, сьогодні близько 15.00 у наметове містечко приїхали працівники правоохоронних органів, близько 30-40 чоловік, разом з кінологами, і обстежували територію наметового містечка під приводом того, що сюди приїде Президент.

Після цього голодуючих і представників ініціативної групи чорнобильців запросили в актовий зал управління Пенсійного фонду і пообіцяли зустріч з Президентом, проте потім усіх попросили вийти на вулицю, пояснюючи тим, що дуже багато учасників акції прийшло в актовий зал.

До чорнобильців підійшла молодий чоловік, представившись представником служби президентської охорони, пообіцяв, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА з чорнобильцями відбудеться прямо на вулиці перед управлінням Пенсійного фонду.

Люди не розходяться, хоча багато хто каже, що з обіду тут знаходилося понад 500 чоловік – учасників акції і тих, хто її підтримує, в очікуванні зустрічі.

Ті, що залишилися, мають намір дочекатися В.ЯНУКОВИЧА. Деякі з протестуючих відкрито заявляють: «Ми звідси нікуди не підемо і чекатимемо Президента тут до переможного кінця».

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні заявив на короткому брифінгу в Єнакієвому, що він проти скорочення пільг чорнобильцям, як і іншим соціально незахищеним верствам населення.

«Це питання (про проблеми чорнобильців) слід розглянути прозоро і чесно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що дав доручення уряду зібрати «всіх з громадських організацій» і провести дискусію, щоб, «по-перше, ми не знизили рівень соціальної допомоги», щоб створена наглядова рада могла контролювати цей процес.

«Я проти скорочення пільг», - підкреслив глава держави і додав, що бюджет країни буде здатний забезпечити ці пільги, але для цього необхідне зростання економіки.

В.ЯНУКОВИЧ акцентував, що сьогодні «головна мета – це сісти за стіл переговорів і домовитися, не закриваючи очі ні на що, а вирішити як діятимемо далі».

За його словами, не можна звинувачувати в ситуації, що склалася з пільговиками, попереднє керівництво країни.

«Протесні акції сьогодні – це цілком природно. І ми маємо вирішити і дати чесну, відповідальну і прозору відповідь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.