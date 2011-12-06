Азаров доручив перевірити умови перебування дітей в інтернатах

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив створити робочу групу, яка впродовж місяця проведе перевірку умов перебування дітей в інтернатах.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне доручення глава уряду дав під час зустрічі з представниками громадських організацій, які працюють у сфері охорони материнства і дитинства.

"Давайте створимо громадську групу і проведемо перевірку абсолютно усієї мережі інтернатів. Залучайте до цієї групи принципових людей, і давайте впродовж місяця усі їх перевіримо", - підкреслив М.АЗАРОВ.

На зустрічі представники громадських організацій зазначили, що в інтернатах фіксують зловживання і їх вихованці після закінчення інтернатів погано адаптовані до життя в суспільстві.