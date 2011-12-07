У Севастополі від початку року кількість крадіжок зросла на 40%, грабежів - на 70%

У Севастополі від початку року кількість крадіжок зросла на 42,7%, грабежів – на 71%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління МВС у Севастополі Олександр ГОНЧАРОВ.

За його даними, в цілому за 11 місяців 2011 року в місті злочини проти власності у загальній структурі злочинності становлять більше двох третин.

«Крадіжки: зростання у нас велике, від початку року - на 42,7%, грабежі - зростання десь на 71% в порівнянні з минулим роком», - зазначив О.ГОНЧАРОВ.

На думку начальника УМВС, одними з основних причин зростання кількості злочинів майнового характеру є «високий рівень безробіття, низька заробітна плата у значної частини населення».

Разом з тим, керівник севастопольської міліції зазначив, що у листопаді кількість крадіжок зменшилася.

Зокрема, він повідомив, що затримані 41-річний чоловік, який скоїв 20 квартирних крадіжок, а також 26-річний зловмисник, який скоїв 16 квартирних крадіжок. Викрито також ряд зловмисників, які здійснювали грабежі літніх жінок. На рахунку одного з них - 20 злочинів у різних районах міста, на рахунку іншого - 10.

На брифінгу також зазначалося, що за минулий період 2011 року в місті зареєстровано 6 тис. 272 злочини (зростання - 27,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), в тому числі, 2 тис. 189 - тяжких і особливо тяжких (зростання - 19,0%). За 11 місяців скоєно 54 злочини проти життя і здоров`я громадян, із них 24 умисних вбивства, 30 умисних нанесень тяжких тілесних ушкоджень.

В цілому, як підкреслювалося на брифінгу, криміногенна обстановка і громадський порядок у Севастополі перебувають під контролем, поширення тяжких резонансних злочинів міліцією не допущено.