Азаров: жоден популістський соціальний закон не виконується

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що жоден популістський соціальний закон не виконується, а не лише ті, які стосуються чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«Протягом усіх років, коли діяли закони про різноманітні соціальні гарантії, не тільки чорнобильцям, але й іншим категоріям громадян, – ці закони ніколи не виконувалися. Ніколи і жодним урядом. І не тому, що уряди були погані і безвідповідальні, а тому, що численні популістські рішення поклали на державу обов’язки, які об’єктивно не можна було виконати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що платники податків не можуть фізично забезпечити і віддати у бюджет стільки грошей, щоб виконати всі популістські закони. М.АЗАРОВ наголосив, що кількість пільг, згідно цими законами, дорівнює обсягу кількох державних бюджетів щорічно.

У той же час М.АЗАРОВ стверджує, що його уряд за час своєї роботи послідовно підвищував соціальні гарантії. «Настільки, наскільки це давала можливість реальна економіка», - зазначив він.