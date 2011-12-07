Азаров доручив Тігіпку «продовжити діалог з чорнобильцями, які не зрозуміли чогось»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від Пенсійного фонду зосередитися на перерахунку пенсій чорнобильцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«Я ставлю Пенсійному фонду, як органу соціального захисту, завдання зосередитися на перерахунку пенсій, на роз’ясненні людям, які пенсії вони будуть отримувати. Щоб з 1 січня виплата нових пенсій працювала як годинник», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що доручив віце-прем’єр-міністру - міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ продовжити діалог з тими чорнобильцями, які не зрозуміли, «з чимось не погодилися». «Наголошую, що діалог буде продовжуватися, навіть якщо залишиться одна людина», - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час він наголосив, що більшість чорнобильців погодилася із запропонованими урядом заходами з вирішення проблеми виплати пенсій цій категорії громадян. «Більшість громадських організацій чорнобильців узгодили параметри нещодавно прийнятої постанови Кабінету міністрів, яка визначає значне зростання пенсій ліквідаторам, інвалідам у 2012 році. І взагалі осучаснення пенсій чорнобильцям», - заявив М.АЗАРОВ.

«Якщо говорити конкретно, пенсія одного з учасників протестів, наприклад, у Донецьку, встановлена судом, складає 7580 грн., а з 1 січня за перерахунком відповідно до постанови уряду, ця людина буде отримувати 8230 грн. Я питаю, проти чого ця людина протестує?», - наголосив глава уряду.