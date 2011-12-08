Прокуратура: складу злочину у смерті Конопльова немає

Складу злочину у смерті учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку Геннадія Конопльова, який загинув під час демонтажу намету 27 листопада, немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прокурор Донецької області Володимир ВИШИНСЬКИЙ.

"За відсутністю складу злочину за фактом смерті і за відсутністю складу злочину за фактом дій працівників міліції, МНС і медиків учора, 7 грудня, слідчим відділом прийнято рішення про відмову у порушенні кримінальної справи",- сказав прокурор.

За його словами, "у ході прокурорської перевірки дали оцінка діям працівників МНС, міліції і медпрацівників і встановлено, що їх дії не суперечать законодавству і в причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті Г. Конопльова не є".

На зауваження журналістів, чи означає це, що Г. Конопльов все одно б помер, незважаючи на події, пов'язані з демонтажем намету, В. ВИШИНСЬКИЙ зазначив, що це питання потрібно адресувати медикам. Говорячи про причини смерті, прокурор повідомив: "Виходячи з матеріалів перевірки, у тому числі і висновків судових медиків, причиною смерті Геннадія Конопльова стала недостатність коронарного кровообігу з клінічними ушкодженнями міокарду, яка розвинулася на тлі хронічної ішемічної хвороби серця, яка була у Г. Конопльова ". При цьому В. ВИШИНСЬКИЙ додав, що "згідно з актом судово-медичного дослідження, тілесних ушкоджень, які були б причиною смерті Г. Конопльова, не встановлено", також під час судово-токсикологічного дослідження в організмі померлого продуктів отруєння чадним газом не виявлено.

В. ВИШИНСЬКИЙ, відповідаючи на питання журналістів, зазначив, що під час демонтажу намету присутність державних виконавців була необов'язковою. Крім того, прокурор підкреслив, що з тих відеозйомок, які проводила міліція, видно, що Г. Конопльов у момент демонтажу намету був за його межами.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, у якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г. Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії "Батьківщина".

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокуророві Віктору ПШОНЦІ усебічно вивчити обставини смерті Г. Конопльова.

У свою чергу В. ПШОНКА доручив прокуратурі Донецької області здійснити перевірку причин і обставин смерті учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку.