12 чорнобильців, які проводять акцію під Кабміном, оголосили сухе голодування
12 чорнобильців, які проводять свою акцію біля Кабінету міністрів, сьогодні вранці оголосили сухе голодування.
Як передає кореспондент УНІАН, вони розтягнули навпроти Кабміну на схилі плакат "Оголошуємо сухе голодування", демонстративно вилили воду і почали акцію.
Загалом біля будівлі уряду голодують близько 30 чорнобильців.
Між тим, одній з учасниць акції голодування стало погано. Їй допомогли дістатися до автомобіля "Швидкої допомоги", який постійно чергує біля учасників акції, де їй зараз медики надають допомогу.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в Києві група чорнобильців з різних регіонів оголосила голодування біля Кабінету міністрів. Вони розташувалися в Маріїнському парку навпроти будівлі уряду. Чорнобильці вимагають від держави виконати рішення судів про виплату їм заборгованості з пенсій.