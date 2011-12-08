12 чорнобильців оголосили сухе голодування

12 чорнобильців, які проводять свою акцію біля Кабінету міністрів, сьогодні вранці оголосили сухе голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, вони розтягну напроти Кабміну на схилі плакат «Оголошуємо сухе голодування», демонстративно вилили воду і розпочали акцію.

Загалом біля будівлі уряду голодують близько 30 чорнобильців.

Водночас одній з учасниць акції голодування стало зле. Їй допомогли дістатися до автомобіля «швидкої допомоги», який постійно чергує біля учасників акції, де їй зараз медики надають допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у Києві група чорнобильців з різних регіонів оголосила голодування біля Кабінету міністрів. Вони розташувалися у Маріїнському парку навпроти будівлі уряду. Чорнобильці вимагають від держави виконати рішення судів щодо виплати їм заборгованості із пенсій.

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Між тим, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту чорнобильців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із організаторів акції, чорнобилець, Валерій БЕЛЯКОВ.

Він наголосив, що харківські чорнобильці вимагатимуть виконання рішень судів про призначення пенсій та доплат. За його словами, акція розпочалася на підтримку чорнобильських виступів, які проходять у Донецьку, Києві та інших містах України.

В.БЕЛЯКОВ підкреслив, що сьогодні близько 12.00 у Харкові проходитиме погоджувальна рада, на якій чорнобильці наполягатимуть на встановленні наметів.

За його словами, намети планується встановити в парковій зоні за пам’ятником Леніну на площі Свободи. «Акція триватиме допоки не почнеться виконання рішень судів про призначення пенсій чорнобильцям», - сказав В.БЕЛЯКОВ.

За його словами, наразі чорнобильці не планують розпочинати голодування.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні близько 150 представників чорнобильських організацій регіону розпочали пікетування обласного управління Пенсійного фонду України. Пікетувальники вимагають виплати пенсій у розмірах, які були встановлені рішеннями судів. А також вимагають заборонити ПФУ самовільно змінювати розмір пенсій чорнобильців.