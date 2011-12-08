Путін: росіяни не хочуть повторення «хаосу», як це було нещодавно в Україні

Москва. Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що росіяни не хочуть повторення "хаосу", як це було нещодавно в Україні і Киргизії, але не проти вуличної демократії у рамках закону.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за словами В. ПУТІНА, "ми знаємо, що в нашій країні люди не хочуть розвитку ситуації в Росії, як це було в Киргизії або як це було в нещодавньому минулому в Україні. Ніхто хаосу не хоче".

"Що стосується заходів вуличної демократії я до цього ставлюся таким чином: якщо люди діють у рамках закону, то їм має бути надане право висловити свою думку. Ми нікого не повинні обмежувати в цих громадянських правах", - сказав він.

При цьому В. ПУТІН підкреслив, що якщо хтось порушує закон, то органи влади і правопорядку повинні зажадати виконання закону усіма можливими засобами.

За його словами, потрібно вести діалог з опозицією, але спираючись на переважну більшість громадян.

В. ПУТІН також заявив, що Держсекретар США Хіларі КЛІНТОН поспішила з висновками про підсумки парламентських виборів у Росії.

"Я подивився на реакцію наших американських партнерів на підсумки виборів. Перше, що зробила Держсекретар, дала характеристику, що вони нечесні і несправедливі, хоча ще не отримала навіть матеріалів спостерігачів БДІПЧ", - сказав В. ПУТІН.

За його словами, Х.КЛІНТОН задала тон деяким "нашим діячам усередині країни і дала сигнал".

"Цей сигнал почули і за підтримки Держдепу США почали активно працювати", - сказав В. ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 4, 5 і 6 грудня 2011 року в Москві пройшли акції протесту проти фальсифікації виборів у Держдуму, які пройшли 4 грудня.

5 грудня в результаті акції на Чистих прудах було затримано понад 300 осіб.

6 грудня на Тріумфальній площі було затримано понад 600 осіб.

7 грудня на Тріумфальній площі в Москві поліція затримала близько 20 осіб за спробу провести несанкціоновану акцію.

6 грудня Держсекретар США Х.КЛІНТОН на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Вільнюсі піддала критиці парламентські вибори в РФ, закликавши до розслідування фальсифікацій.

"Вибори були скутими і несправедливими. Російські виборці заслуговують повного розслідування маніпуляцій і фальсифікацій. Громадяни РФ, як і громадяни інших країн, заслуговують того, щоб їх голоси були почуті і підраховані. Вони заслуговують на вільні, справедливі і прозорі вибори та лідерів, які звітують перед ними", - заявила Х.КЛІНТОН.