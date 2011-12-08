Янукович не зміг прилетіти у Кривий Ріг. А Ярошенко та Анищенко змогли...

Дніпропетровськ. 8 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не зміг сьогодні прилетіти в Кривій Ріг для участі у відкритті нового регіонального перинатального центру, оскільки приземлення літака неможливе через туман.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

За словами співрозмовника агентства, сьогодні міжнародний аеропорт Кривого Рогу не зміг прийняти президентський літак через густий туман. Прибуття В.ЯНУКОВИЧА в Кривій Ріг очікували близько 10 години ранку.

За інформацією прес-служби Дніпропетровської ОДА, регіональний перинатальний центр у Кривому Розі відкрив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ за участю міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА та міністра охорони здоров'я Олександра АНИЩЕНКА.

Обласний комунальний заклад "Криворізький перинатальний центр" було побудовано за кошти державного бюджету і бюджету Дніпропетровської області. Вартість об'єкту 44 млн. грн. У Центрі 76 ліжок, і він повинен забезпечити до трьох тисяч пологів на рік. Центр обслуговуватиме породіль Кривого Рогу і сусідніх районів. У перинатальному центрі створені усі умови для немовлят, які народжуються з патологіями. У медичному закладі є можливість рятувати і виходжувати новонароджених немовлят вагою від 500 грамів.

Очікується, що Президент В. ЯНУКОВИЧ прибуде в Дніпропетровськ близько 12 годин.