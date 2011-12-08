Мінохоронздоров’я України та ВООЗ починають спільний проект з моніторингу цін на ліки

Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я починає проект з дослідження цін на антиретровірусні, протитуберкульозні, гіпотензивні та інші лікарські засоби за методологією, розробленою ВООЗ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінохоронздоров'я, основними завданнями цього проекту є отримання достовірної інформації щодо ціни, наявності і цінової доступності життєво необхідних лікарських засобів в різних секторах системи охорони здоров'я шляхом введення міжнародної методології збору і аналізу інформації про ціни на лікарські засоби.

У рамках спільного проекту передбачається отримати інформацію про наявність і цінову доступність лікарських засобів у семи регіонах країни, у тому числі в регіонах, де реалізується реформування системи охорони здоров'я і пілотування методологій ВООЗ для подальшого впровадження в Україні.

До участі в проекті будуть залучені міжнародні експерти і вітчизняні фахівці фармацевтичного сектора сфери охорони здоров'я. Перше засідання робочої групи спільного проекту Мінохоронздоров'я України і ВООЗ відбудеться в грудні 2011 року.